El Gobierno autorizó el viaje de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, a la ciudad de Madrid, España, del 9 al 13 de setiembre de 2025 para participar en el “Roadshow Europa 2025”, importante evento de promoción de inversiones. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 185-2025-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y encarga el despacho ministerial al titular de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, mientras dure la ausencia.

El “Roadshow Europa 2025” se realizará los días 10 y 11 de setiembre en Madrid, reuniendo a líderes empresariales, autoridades e instituciones del sector público y privado para analizar retos y oportunidades en materia de inversión extranjera.

Agenda de la ministra

10 de setiembre: La ministra participará en el seminario “Inversiones en la Industria del Turismo en Perú” , organizado por PROMPERÚ , donde inaugurará el evento y presentará la ponencia “Las oportunidades de inversión en infraestructura turística” . Ese mismo día, asistirá a la reunión “Invest in Peru” y al panel ministerial “Defensa y promoción de la inversión privada en el Perú” , junto con sus pares de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. Además, sostendrá una reunión con la Fundación Consejo España , con presencia de representantes de corporaciones como Credicorp y Santander .

La ministra participará en el seminario , organizado por , donde inaugurará el evento y presentará la ponencia . Ese mismo día, asistirá a la reunión y al panel ministerial , junto con sus pares de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. Además, sostendrá una reunión con la , con presencia de representantes de corporaciones como y . 11 de setiembre: Participará en el seminario “Invest in Peru” , organizado por inPERÚ , espacio que busca posicionar al país como destino atractivo para la inversión. También estará presente en el encuentro con el segmento MICE español (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), organizado por PROMPERÚ , clave para consolidar al Perú como destino de congresos y eventos corporativos.

Participará en el seminario , organizado por , espacio que busca posicionar al país como destino atractivo para la inversión. También estará presente en el encuentro con el (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), organizado por , clave para consolidar al Perú como destino de congresos y eventos corporativos. 12 de setiembre: La ministra se reunirá con el Consejero Económico Comercial y el equipo de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX Madrid) para revisar los avances del Plan de Promoción del Turismo, Exportaciones e Inversiones en España, así como las estrategias de posicionamiento de productos exportables y turismo receptivo en los próximos meses.

Con esta agenda, el Mincetur busca fortalecer la conectividad del Perú con Europa, atraer nuevas oportunidades de inversión y consolidar la imagen del país como un destino competitivo en turismo, comercio e infraestructura.