El informe de la Fiscalía de la Nación y Fiscales Supremos registra denuncias en trámite, archivadas y pendientes de resolución en el Parlamento. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

El Ministerio Público difundió la actualización oficial del estado de las denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso de la República por la Fiscalía de la Nación y los Fiscales Supremos en el periodo 2024 – 2025.

El reporte consolida más de 60 expedientes contra expresidentes, excongresistas, magistrados y altos funcionarios, y clasifica su situación procesal en tres categorías:

  • En trámite (🟢): Casos en evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.
  • Archivadas (🔴): Denuncias desestimadas por las instancias parlamentarias.
  • Pendientes (⚪️): Expedientes ingresados sin mayor avance hasta la fecha.

Entre los casos más relevantes figuran las denuncias contra Dina Boluarte Zegarra, que afronta procesos por encubrimiento personal y lesiones graves; así como las múltiples acusaciones contra Pedro Castillo Terrones por peculado y patrocinio ilegal, varias de las cuales siguen en trámite. También se incluyen denuncias por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, colusión y concusión, que alcanzan a excongresistas y exfuncionarios.

El documento refleja que, si bien algunas denuncias fueron archivadas por la Comisión Permanente o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, gran parte de los casos continúan bajo revisión. Con ello, el Ministerio Público busca transparentar el seguimiento de las denuncias constitucionales y garantizar que la ciudadanía acceda a información clara sobre los procesos abiertos contra altos funcionarios.

