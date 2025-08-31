El Ministerio Público difundió la actualización oficial del estado de las denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso de la República por la Fiscalía de la Nación y los Fiscales Supremos en el periodo 2024 – 2025.

El reporte consolida más de 60 expedientes contra expresidentes, excongresistas, magistrados y altos funcionarios, y clasifica su situación procesal en tres categorías:

En trámite (🟢): Casos en evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.

Casos en evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Archivadas (🔴): Denuncias desestimadas por las instancias parlamentarias.

Denuncias desestimadas por las instancias parlamentarias. Pendientes (⚪️): Expedientes ingresados sin mayor avance hasta la fecha.

Entre los casos más relevantes figuran las denuncias contra Dina Boluarte Zegarra, que afronta procesos por encubrimiento personal y lesiones graves; así como las múltiples acusaciones contra Pedro Castillo Terrones por peculado y patrocinio ilegal, varias de las cuales siguen en trámite. También se incluyen denuncias por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, colusión y concusión, que alcanzan a excongresistas y exfuncionarios.

El documento refleja que, si bien algunas denuncias fueron archivadas por la Comisión Permanente o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, gran parte de los casos continúan bajo revisión. Con ello, el Ministerio Público busca transparentar el seguimiento de las denuncias constitucionales y garantizar que la ciudadanía acceda a información clara sobre los procesos abiertos contra altos funcionarios.

#InfórmateBien | Actualización del estado de las Denuncias Constitucionales presentadas ante el @congresoperu por la Fiscalía de la Nación y Fiscales Supremos

entre el periodo 2024 - 2025.

Descárgalas aquí



🟢 En trámite

🔴 Archivadas (Subcomisión de Acusaciones… pic.twitter.com/oO7D5HwTlF — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 30, 2025

TE PUEDE INTERESAR