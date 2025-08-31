La presidenta Dina Boluarte realizó una visita de inspección al área destinada a la construcción del penal “El Frontón”, que tendrá capacidad para albergar a 2,000 internos de alta peligrosidad bajo regímenes especial y cerrado especial.

La jefa de Estado estuvo acompañada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Defensa, Interior, Educación, y Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el recorrido.

Boluarte destacó que se firmará un convenio para que el Ejército se encargue de limpiar el área donde se edificará el nuevo establecimiento penitenciario.

Durante su visita, la presidenta enfatizó la importancia de realizar las obras “ahora que se necesitan” y de hacerlas bien y a tiempo, resaltando el trabajo articulado entre ministerios.

Expresó el compromiso de entregar esta obra en el menor tiempo posible, subrayando la urgencia y prioridad que representa el proyecto para el país.

Esta nueva infraestructura penitenciaria forma parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sistema penitenciario y mejorar el control de internos de alta peligrosidad.

