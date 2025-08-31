El Gobierno designó a Carlo Renato de los Santos La Serna como nuevo viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La decisión fue oficializada a través de una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, con la firma de la presidenta Dina Boluarte y del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo.

La incorporación de De los Santos busca reforzar la gestión de un sector estratégico como es la conectividad y los servicios de comunicación a nivel nacional, en un contexto donde la digitalización y el acceso a telecomunicaciones son prioritarios para el desarrollo.

¿Quién es Carlo Renato de los Santos?

De los Santos cuenta con 26 años de experiencia profesional como ingeniero industrial y abogado, además de un doctorado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado como consultor y asesor en gestión pública en el Gobierno central, así como en administraciones regionales y locales.

A nivel internacional, ha brindado servicios de consultoría en México, Chile, Colombia, Panamá, Argentina y Corea del Sur, lo que le ha permitido consolidar un perfil especializado en políticas públicas con enfoque en innovación.

Reconocimientos y formación

El nuevo viceministro es experto en innovación en políticas públicas, formación obtenida gracias al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Asimismo, se especializó en política energética a través del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En 2013, recibió el reconocimiento como Ciudadano Honorario en Abilene, Texas (EE. UU.), por su trayectoria y aportes en el ámbito de la gestión pública.

Retos en el sector Comunicaciones

La llegada de Carlo Renato de los Santos al MTC se da en un momento en el que el fortalecimiento de las telecomunicaciones y la conectividad digital son prioridades del Estado. De acuerdo con la resolución, su designación busca contribuir al mejoramiento de la gestión del sector en beneficio de la ciudadanía, especialmente en zonas donde el acceso a servicios digitales sigue siendo limitado.