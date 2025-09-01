Por el caso Ecoteva, revelado por Correo. Exmandatario ya fue sentenciado por Lava Jato.
El extraditado expresidente Alejandro Toledo Manrique podría ser condenado, por segunda, vez este miércoles.

Y es que la lectura de su sentencia por el Caso Ecoteva ha sido programada para las 2:15 p.m.

El 22 de enero de 2013, Correo reveló que Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, adquirió una mansión ubicada en la urbanización Las Casuarinas (Surco) por 3 millones 750 mil dólares. Ni el exmandatario ni sus allegados pudieron explicar el origen de los fondos.

La Fiscalía pide para Toledo, su esposa Eliane Karp y Avraham Dan On (su exjefe de seguridad), una condena de 16 años y ocho meses de cárcel. El exmandatario ya cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por recibir sobornos de Odebrecht en el caso Interoceánica Sur.

