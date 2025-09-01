El presupuesto del Estado para los partidos políticos, de acuerdo con la ley de financiamiento público directo, se triplicaría a 35.3 millones de soles para 2026, cifra que representa un salto desproporcionado en contraste con los 11.6 millones de soles de 2025 y los 15.6 millones del2024.

La mencionada suma para el próximo año es parte del proyecto de ley de Presupuesto presentada por el Ejecutivo el 30 de agosto, en el Congreso de la República.

Según la norma vigente, los partidos que reciben financiamiento estatal son aquellos que obtuvieron representación parlamentaria. Actualmente, son 10 las organizaciones políticas que cumplen esta condición: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú, Partido Morado, Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular.

Según especialistas, el incremento obedece al eventual aumento de partidos políticos que tendrán representantes en ambas cámaras legislativas tras las elecciones.