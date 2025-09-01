Luego de una visita de inspección a El Frontón, acompañada de ministros y técnicos, la presidenta Dina Boluarte anunció oficialmente que su gobierno ha decidido construir en la isla un penal para reos de alta peligrosidad.

Horas después de la visita, la mandataria anunció, en una mesa de trabajo, la decisión del Ejecutivo.

“Este nuestro gobierno asume esta decisión firme y valiente de construir en el tiempo más corto posible este nuevo centro penintenciario que va a albergar a, aproximadamente, dos mi presos de alta peligrosidad”, anunció.

Señaló que con esta obra su gobierno estaría “resolviendo un tema más en el país” por la seguridad de los vecinos.

“Hemos recibido un país que en décadas no ha sido atendido” en el tema de la inseguridad ciudadana, señaló, y añadió que “estamos pensando en la construcción de otros penales”, en vista que el futuro presidio en la isla no será suficiente.

CONVENIO

Luego precisó que este miércoles, 3 de septiembre, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa y Vivienda y Construcción firmarán un convenio “para que, en conjunto, podamos trabajar en la construcción de este nuevo penal”.

En tono patético remarcó que “este gobierno, esta mujer, que no se resiste a seguir cambiando la historia del país (...) estará entregando en el corto tiempo posible un nuevo centro penitenciario para que aquellos (criminales) que están con sentencia y son presos de alta peligrosidad, estén en este nuevo centro penitenciario”.

La iniciativa contempla un área de más de 57 000 metros cuadrados, cuyo diseño garantiza una distribución estratégica que asegura el aislamiento efectivo de los internos, vigilancia permanente y un acceso totalmente restringido, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad.

Además, se instalará un muelle logístico que facilitará el transporte de materiales, equipos, suministros y personal.