A pocos días de anunciar una huelga de hambre seca como protesta por presuntos abusos en el Penal de Mujeres de Chorrillos, la expremier Betssy Chávez fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora ante posibles complicaciones en su salud.

La noticia fue confirmada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien responsabilizó directamente al gobierno de Dina Boluarte por la situación de su defendida: “Su huelga de hambre continúa y hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores y enemigos del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle”, escribió en sus redes sociales.

INPE se pronuncia

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la decisión de trasladar a Chávez respondió a una indicación médica preventiva. A través de un comunicado, precisó que la interna ha sido evaluada diariamente desde el inicio de su medida de protesta.

“Por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora”, indicó el organismo.

El INPE agregó que toda la información sobre su estado de salud será remitida al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, entidades que supervisarán el caso. Asimismo, destacó que la expremier recibe monitoreo médico constante para descartar cualquier complicación.

Prisión preventiva de Betssy Chávez

Betssy Chávez cumple prisión preventiva mientras es investigada por presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su huelga de hambre ha sido presentada por su defensa como una protesta contra las condiciones penitenciarias, mientras que las autoridades recalcan que se está actuando bajo protocolos médicos y de seguridad.