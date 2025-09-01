El Gobierno reafirmó este lunes su compromiso de combatir la delincuencia y la informalidad en el transporte durante una reunión con representantes de 12 gremios de Lima y Callao. El encuentro, desarrollado en la sede del Ministerio de Justicia, contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y del ministro del Interior, Carlos Malaver.

Santiváñez calificó a la informalidad como el “cáncer que genera la delincuencia” y aseguró que la actual gestión busca proteger y motivar a quienes apuestan por la legalidad. Además, adelantó que el Ejecutivo impulsará reformas legales como la eliminación de beneficios penitenciarios para condenados por homicidio, sicariato y crimen organizado: “Si una persona recibe 20 años, debe cumplir su condena”, enfatizó.

El titular de Justicia también informó que las Fuerzas Armadas participarán en obras de ampliación penitenciaria en recintos como Ancón 3, Ica y otros penales del país.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, detalló que su sector trabaja en un diagnóstico integral sobre extorsión y crimen organizado, lo que incluye medidas como:

Control estricto en la venta de chips .

. Rastreo de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilegales.

vinculadas a cobros ilegales. Supervisión de armas y explosivos usados en la logística criminal.

Asimismo, anunció que se instalarán más de 3,000 cámaras con sistemas de reconocimiento facial interconectadas con municipalidades, reforzando la seguridad ciudadana mediante el uso de inteligencia artificial.

“Nuestra lucha es contra la criminalidad y no habrá tolerancia con malos elementos dentro de la Policía. Apostamos por la prevención y la inteligencia para lograr resultados más efectivos”, subrayó.

Mesa técnica intersectorial

Finalmente, Santiváñez anunció la creación de una mesa técnica intersectorial, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para dar seguimiento a los compromisos asumidos con los gremios y garantizar medidas concretas como la instalación de cámaras de seguridad en unidades de transporte formal.

En la reunión también participó el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, quien respaldó los acuerdos alcanzados con los gremios.