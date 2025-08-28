Adriana Rodríguez Jadrosich fue designada como nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), cargo refrendado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, quien actualmente también dirige el Ministerio de Cultura.

Cabe precisar que Adriana Rodríguez reemplaza a Rossella Leiblinger, quien estaba al frente de manera temporal.

Como se sabe, el IRTP, adscrito al Ministerio de Cultura, administra medios públicos como TV Perú y Radio Nacional, siendo clave en la difusión informativa y cultural.

No obstante, la nueva jefa del IRTP es la exdirectora de prensa de Juan Santiváñez. Y es que en junio de 2022, Adriana Rodríguez fue designada directora general de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior, cargo que ejerció hasta diciembre de ese mismo año.

Posteriormente , en abril de 2024 -semanas antes de que Juan José Santiváñez asumiera como ministro del Interior- volvió a ser nombrada en el mismo puesto, el cual desempeñó hasta ayer, martes 27 de agosto, cuando se oficializó la aceptación de su renuncia.

Rodríguez también desempeñó funciones como directora de comunicación en el Ministerio de Trabajo y coordinadora de broadcast en los Juegos Panamericanos Lima 2019.