El congresista Diego Bazán cuestionó la permanencia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, en el marco del caso Ícaro y de las reuniones extradespacho que se han revelado en medios de comunicación.

Bazán señaló que Santiváñez sostuvo encuentros fuera de su oficina oficial, en lugares ajenos al despacho ministerial, como el restaurante “El Cordano”, ubicado frente a Palacio de Gobierno. Según dijo, estas prácticas recuerdan a los esquemas utilizados por el expresidente Pedro Castillo en la denominada “Casa de Sarratea”.

El legislador recordó que Santiváñez ya fue censurado por el Congreso cuando ejercía como ministro del Interior. A pesar de ello, posteriormente fue nombrado en la cartera de Justicia, que a su juicio requiere máxima credibilidad institucional.

“El señor Santiváñez no garantiza imparcialidad ni solvencia para ejercer ese cargo. Ya fue censurado por el Congreso y hoy enfrenta nuevas investigaciones. No puede representar al país ante organismos internacionales en estas condiciones”, expresó para Canal N.

Además, consideró que la presidenta Dina Boluarte mantiene la incertidumbre en su entorno político al sostener a funcionarios cuestionados, lo que también podría comprometer la continuidad del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.