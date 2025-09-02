La sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, realizada este lunes 1 de septiembre, fue interrumpida tras un enfrentamiento verbal entre las congresistas Kelly Portalatino, de Perú Libre, y Norma Yarrow, de Renovación Popular.

El incidente ocurrió durante la exposición del ministro de Transportes, César Sandoval, quien acudió para abordar los avances del proyecto ferroviario en la ruta Lima–Chosica.

El intercambio se inició cuando Portalatino intervino después de la participación de la legisladora Noelia Herrera. En su alocución, afirmó: “Lamentablemente, cuando quieren blindar a un alcalde incapaz…”.

La referencia al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, generó una inmediata reacción de parlamentarios de Renovación Popular. Ante ello, el presidente de la comisión, Juan Carlos Mori, solicitó que la congresista retirara la expresión.

En medio de la tensión, Yarrow replicó desde su escaño, pese a no tener el micrófono activado: “No somos una organización criminal como tu jefe”, en alusión al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Portalatino respondió con firmeza: “Respetos guardan respetos. Acá no es un mercado, congresista Yarrow”. El intercambio motivó que Mori interviniera nuevamente para restablecer el orden y recordara la finalidad de la sesión. “Acá no se trata de defender personas o agrupaciones, queremos buscar una solución a este tema del tren Lima–Chosica. Nos estamos saliendo de la agenda que hemos priorizado”, señaló.

El presidente de la comisión insistió en que Portalatino retirara sus declaraciones, pero la parlamentaria se negó: “¡Qué voy a retirar la palabra, presidente! Que retiren las que están hablando. Acá hay equidad para todos. Usted conduce la comisión y la respeto y que ella retire la palabra”. Más adelante, agregó: “Yo no he dicho adjetivos calificativos”.

Ante la persistencia del cruce, Mori optó por suspender temporalmente la sesión. Durante la pausa, el ministro Sandoval no intervino ni emitió comentarios sobre lo sucedido. Una vez retomada la reunión, se continuó con la agenda programada.