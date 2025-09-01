El presidente del Congreso, José Jerí, suscribió la autógrafa de la ley que reconoce al perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta raza canina, originaria del sur del país, acompañó a los antiguos pobladores desde hace más de mil años.

Los restos más importantes del pastor Chiribaya fueron hallados en el distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, en Moquegua, donde actualmente funciona un museo dedicado a su conservación.

La ceremonia de firma contó con la participación del segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, y de la congresista Magaly Ruiz, autora de la iniciativa legislativa. Jerí destacó que ambos forman parte del bloque parlamentario por la defensa y protección animal.

El 20 de agosto pasado, el pleno aprobó por unanimidad la norma que declara de interés nacional la investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta raza, en atención a su importancia histórica, arqueológica, biológica y genética.

La ley establece que el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo deberán coordinar las acciones para su implementación.

El perro pastor Chiribaya forma parte del legado de la cultura Chiribaya, civilización precolombina que se desarrolló en la costa sur del Perú.

Arqueólogos y especialistas han determinado que era criado con fines de pastoreo y compañía, lo que lo convierte en un símbolo relevante del patrimonio material e inmaterial de la región.

Su presencia ancestral se confirma en los hallazgos realizados en la cuenca del río Osmore, en El Algarrobal.

Los pobladores de las comunidades preincaicas otorgaban a estos canes un valor que trascendía la utilidad práctica, expresado incluso en rituales fúnebres.

Las momias de estos ejemplares pueden apreciarse en el Museo Chiribaya. En 2006, la investigadora Sonia Guillén descubrió los cuerpos momificados de 42 perros, cuyos estudios confirmaron que cumplían funciones de pastoreo de camélidos como llamas y alpacas.

El reconocimiento internacional se consolidó el 28 de marzo de este año, cuando la Federación Canina Americana, en asamblea realizada en Sorocaba, Brasil, aceptó oficialmente al pastor Chiribaya como raza propia del Perú.