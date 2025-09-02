La última encuesta nacional de Ipsos, efectuada los días 28 y 29 de agosto, muestra que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabeza por primera vez la intención de voto presidencial con 11%. Keiko Fujimori, que lideraba el sondeo de julio pasado, cae al 7%.

En tercer lugar aparece el humorista Carlos Álvarez con 5%; y Mario Vizcarra, hermano del expresidente; así como Alfonso López Chau con el 3%, respectivamente.

Por debajo, con el 2%, figuran César Acuña Peralta, Arturo Fernández y Phillip Butters.

Respecto de la encuesta Ipsos de julio de 2025, el líder de Renovación Popular escaló del 8% al 11%, en tanto que Fujimori descendió del 9% al 7%.

VICIADO Y “OTROS”

Una de las novedades de la encuesta Ipsos es que el segmento blanco, nulo y viciado obtienen el 38%, es decir, una mayor intención de voto que todos los candidatos conocidos. En julio, este rubro estaba en 32%; ahora subió al 38%.

El rubro “Otros” registró en julio pasado un 15%; en el reciente sondeo aumentó a 17%.

ANÁLISIS

Según el analista político Juan Sheput, el intenso activismo de Rafael López Aliaga en redes y medios no se condice con el magro porcentaje: “Ser puntero con 11% no es suficiente”, comentó para Correo.

“Lo preocupante -dijo- es la caida sistemática de Keiko Fujimori. Creo que ha sido afectada por su cercanía a Dina Boluarte. De continuar así, muy pronto se va a poner en niveles acuñistas”. Recuerda que en sondeos del 2024 aparecía con 16%.

Sheput asegura que el nivel de votos viciado y por “Otros” obedece a que los políticos conocidos “han reemplazado el debate por los insultos, las agresiones y las amenazas de juicio. Y, obviamente, esto genera desencanto en la ciudadanía. Ellos quieren que se planteen propuestas en lugar de estar peleando (...) El actual elenco político es decepcionante para la mayoría de los electores peruanos”, aseveró.