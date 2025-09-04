La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, permanecerá internada en la clínica Cayetano Heredia ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres, luego de ser excarcelada y trasladada desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

El congresista Víctor Cutipa, de la bancada de Perú Libre, confirmó que Betssy Chávez pasó la noche en el centro médico para recibir atención y todavía se esperará el informe del médico de turno para decidir los próximos pasos.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de la exjefa del Consejo de Ministros, tras acoger un recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Chávez.

El tribunal determinó que el Ministerio Público no presentó a tiempo la solicitud para prolongar la prisión preventiva, ya que fue presentada un día después del vencimiento del plazo. Por ello, el tribunal enfatizó en la importancia de proteger el derecho fundamental a la libertad cuando hay falta de diligencia en el sistema judicial.

Betssy Chávez enfrenta un juicio oral junto al exmandatario Pedro Castillo, en el cual la Fiscalía solicita 25 años de prisió n por su presunta coautoría en el delito de rebelión.