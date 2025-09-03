La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior ordenó la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundado el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra.

Esta decisión está vinculada a las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en agravio al Estado, en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua” .

El fallo, firmado por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, revocó la resolución previa que había impuesto cinco meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra en el marco de los casos ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La Sala sostuvo que no se advierten elementos de convicción adicionales que justifiquen la imposición de la medida más gravosa y que no había variación en los presupuestos procesales que permitan restringir la libertad del imputado.

Así, la Corte respaldó parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa legal del expresidente y ordenó su liberación inmediata, siempre que no exista otra orden de prisión vigente en su contra.

Finalmente, el Poder Judicial dispuso que se realicen los trámites administrativos y se cursen los oficios necesarios para ejecutar la excarcelación y devolver el caso al juzgado de origen para continuar con el proceso correspondiente.