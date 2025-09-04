Durante su gestión como ministro de Justicia, Eduardo Arana y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazaron en 2023 y 2024 la reapertura del penal El Frontón en la isla del Callao, argumentando en documentos oficiales elevados costos, impacto ambiental y falta de accesibilidad.

Así lo reveló la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N, que accedió a documentos del Minjusdh que registran las observaciones que hizo dicha cartera en los años 2023 y 2024.

Un oficio enviado al Congreso señalaba que el proyecto no era viable, citando dificultades técnicas y logísticas como la limitada área del penal, la carencia de servicios básicos y el acceso exclusivo por vía marítima, lo que complicaba la operatividad y la seguridad.

Además, el Ministerio de Justicia advirtió sobre problemas legales para obtener permisos y comparó el proyecto con el penal Alcatraz en Estados Unidos, que cerró debido a altos costos de mantenimiento. Mientras tanto, otros proyectos de construcción y ampliación de penales en diversas regiones del país siguen pendientes o paralizados, a pesar de contar con financiamiento aprobado.

No obstante, un año después, Eduardo Arana, ya como primer ministro, aparece respaldando la firma de un convenio para la construcción del penal El Frontón, mostrando un giro en su posición respecto a la reapertura de este centro penitenciario.