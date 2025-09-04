Cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un descampado ubicado a la altura del kilómetro 161 de la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete, al sur de Lima. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría de un crimen vinculado a una disputa por tráfico de terrenos entre bandas organizadas.

Las víctimas fueron acribilladas a pocos metros unas de otras. Entre los fallecidos se encontraban dos hermanos, Miguel y José Gutiérrez Herrera; además, de Juan Choque y una persona aún no identificada, según reportó América Tv.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cuatro hombres llegaron a bordo de una camioneta al lugar y fueron rodeados por varios sujetos armados que les dispararon sin oportunidad de defensa.

Uno de ellos intentó escapar, pero fue alcanzado por los disparos. Según los peritos, la escena mostró signos de un ataque coordinado y violento, con más de 20 casquillos de bala encontrados en el área.

Los vecinos alertaron del ataque a la Policía tras escuchar los disparos. Los agentes llegaron para confirmar el múltiple crimen, y acordonaron el lugar para comenzar con las diligencias.

Tres de los fallecidos tenían antecedentes penales y habían cumplido condenas por sicariato en el penal de Cañete, reforzando la hipótesis de que el ataque esté relacionado con rivalidades entre bandas criminals que se disputan terrenos en la zona.

La investigación fue asumida por peritos en Criminología de Lima debido a la gravedad del caso.

Las autoridades continúan recogiendo evidencias y analizando cámaras de seguridad para identificar a los responsables, y no se descartan futuras detenciones.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue local para la necropsia correspondiente.