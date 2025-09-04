La congresista María del Carmen Alva exigió explicaciones al gobierno de la presidenta Dina Boluarte sobre el cambio de postura respecto al proyecto para construir un penal en la isla El Frontón.

En entrevista en Canal N, la legisladora recordó que, bajo la gestión del actual premier Eduardo Arana, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) había declarado inviable la obra debido a su alto costo y dificultades logísticas, como la falta de agua, energía y acceso adecuado.

María del Carmen Alva solicitó la presencia del ministro de Justicia, Juan Santiváñez, y del jefe del gabinete miniiterial, Eduardo Arana, en el Congreso, para que detallen cómo se financiará el proyecto y justificar su viabilidad, que antes fue rechazada por razones técnicas.

La congresista también cuestionó el alto costo estimado del penal, que varía entre 500 millones y 5 mil millones de soles, y la capacidad limitada para albergar solo a dos mil internos, cuando el hacinamiento penitenciario supera los cien mil reclusos.

Indicó que existen otros proyectos en regiones como Arequipa, Ucayali, Cajamarca e Ica para ampliar y mejorar las cárceles. La congresista insistió en la necesidad de una explicación técnica y presupuestal clara antes de avanzar con esta obra.

En contra de salida del Perú de la CIDH

Respecto a la posible denuncia del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), María del Carmen Alva aclaró que esta es competencia del Ejecutivo y expresó su desacuerdo con la desvinculación del país, argumentando que sería un proceso largo y perjudicial para la democracia.

Betssy Chávez y Martín Vizcarra

En relación a las recientes excarcelaciones de la exministra Betssy Chávez y expresidente Martín Vizcarra, la legisladora enfatizó la importancia de respetar las decisiones judiciales dentro del Estado de derecho, aunque puedan generar debate.

María del Carmen Alva destacó que el Tribunal Constitucional actuó conforme a la ley en el caso de Betssy Chávez y mostró sorpresa por el cambio de criterio judicial en el caso de Martín Vizcarra, señalando incoherencias en el sistema.