El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el Poder Ejecutivo haya negado presupuesto a alguna institución del Estado, en respuesta al Ministerio Público sobre un déficit de 80 millones de soles que dificultaría el cumplimiento de sus funciones.

En conferencia de prensa, Eduardo Arana afirmó que el Ministerio Público cuenta con los recursos necesarios y que su presupuesto ha crecido en los últimos cuatro años, aunque también se registraron devoluciones por no ejecutar parte del dinero asignado.

El premier exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a administrar correctamente el presupuesto antes de fin de año, destacando la importancia de la carpeta fiscal electrónica, un programa que recibe 125 millones de soles pero cuya ejecución fue solo del 6.1%, lo que podría reflejar falta de interés, desconocimiento o ineficiencia en el uso de los recursos.

“Está en sus propias manos (en el Ministerio Público) a nivel interno la respuesta en materia presupuestal que está requiriendo”, dijo.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros adelantó que el presupuesto 2026 seguirá enfocándose en cerrar brechas sociales, con criterios de austeridad y solidaridad, y priorizará a la población más vulnerable, así como a gobiernos regionales y locales, para atacar la pobreza extrema en el país.