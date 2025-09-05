El Pleno del Congreso aprobó ayer, por amplia mayoría, el dictamen que dispone el incremento de pensiones para los docentes jubilados y cesantes de la Ley 20530 y del régimen de la Derrama Magisterial.

La medida, aprobada en segunda votación, beneficiará a miles de maestros en todo el país que, desde hace años, venían reclamando una mejora en sus ingresos.

La texto fue aprobada con 66 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

DETALLES

Según el texto aprobado, el aumento será progresivo y se financiará con recursos del presupuesto público.

El dictamen de ley establece que los más de 162 mil profesores jubilados y cesantes de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva puedan elevar sus pensiones a 3300 soles, ya que es la cantidad que reciben los docentes de la primera escala.

De esta manera, en los próximos días, el Congreso deberá enviar la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo, el cual tendrá que decidir si observa el texto o si lo promulga en el diario oficial El Peruano.

Durante el debate y la votación de este dictamen, se observó la presencia de maestro jubilados en el hemiciclo, quienes se reunieron con el presidente del Congreso, José Jerí, en el hall del Legislativo. Foto: Congreso de la República.

RESPUESTA

La propuesta obtuvo respaldo multipartidario, aunque algunos congresistas advirtieron que el Ejecutivo deberá garantizar la sostenibilidad fiscal para evitar desequilibrios en las cuentas nacionales.

La noticia fue recibida con aplausos y arengas por parte de los representantes gremios del magisterio que estaban presentes en las gradas en el Hemiciclo.

“Es un acto de justicia con quienes entregaron su vida a la educación del país”, señaló un representante de la Federación Nacional de Docentes Jubilados, quien recordó que muchos maestros sobreviven con pensiones por debajo de la canasta básica.

Más tarde, el presidente del Congreso, José Jerí, fue captado con los profesores jubilados y cesantes en Pasos Perdidos de Palacio Legislativo, en medio de abrazos y saludos.