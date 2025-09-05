El coronel en retiro de la PNP, Harvey Colchado, denunció ser víctima de amenazas de muerte y reglaje, incluyendo vigilancia a él y su familia. Señaló que efectivos policiales estarían ubicados en lugares que él frecuenta.

En respuesta, el general José Zavaleta, jefe de la Dirección de Ciberdelincuencia de la Dirincri, negó estas acusaciones, afirmando que no existe ningún seguimiento y calificó las denuncias como “falsas y sin fundamento”.

La Policía Nacional del Perú emitió un comunicado rechazando las declaraciones de Harvey Colchado, calificándolas de “ligeras e imaginativas” y con intención de desprestigiar a la institución.

Además, asegura que el agente visto frente a la oficina de Colchado estaba en otra operación. Zavaleta explicó que el efectivo que Colchado vio fotografiando frente a su oficina pertenece a la Dirección contra la Ciberdelincuencia y realizaba una labor de inteligencia no relacionada con él.

