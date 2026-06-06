Dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante un ataque armado registrado la noche del viernes en el distrito de San Juan de Miraflores. Ambos efectivos realizaban labores de seguridad vinculadas al proceso electoral cuando fueron interceptados por delincuentes que intentaron apoderarse del vehículo en el que se desplazaban.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Colegio Pacífico, ubicado en la avenida Andrés Avelino Cáceres. La intervención de los agentes derivó en una balacera luego de que los sujetos descubrieran que las personas a bordo de la camioneta pertenecían a la institución policial.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según las primeras investigaciones, los atacantes llegaron al lugar a bordo de un automóvil de color negro. Tras descender de la unidad, intentaron concretar el robo sin advertir inicialmente que los ocupantes del vehículo eran efectivos de la Policía Nacional.

La situación cambió cuando los delincuentes identificaron a los agentes. En ese momento realizaron disparos contra ellos y posteriormente escaparon de la zona para evitar ser capturados.

Luego del ataque, los efectivos fueron auxiliados y conducidos al Hospital de Santa Marta para recibir atención médica. El personal de salud evaluó las lesiones ocasionadas por los proyectiles y confirmó que ambos se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, una suboficial presentó una lesión superficial ocasionada por el roce de una bala en la frente. En tanto, su compañero registró una herida de carácter leve en la zona del tórax.

Cámaras de seguridad registraron la fuga

Tras la agresión, los responsables huyeron por la avenida Andrés Avelino Cáceres. Las autoridades iniciaron una serie de diligencias para reconstruir el recorrido seguido por los implicados después del ataque.

Las grabaciones de videovigilancia captaron parte de la fuga y también revelaron la presencia de una mototaxi que habría acompañado el desplazamiento de los sospechosos.

Mientras tanto, los residentes de San Juan de Miraflores señalaron que los hechos delictivos continúan afectando diversos sectores del distrito. Entre los principales problemas mencionaron los robos y la comercialización ilegal de drogas en algunas zonas.

Los vecinos indicaron además que, pese a la instalación de rejas de seguridad, todavía existen vías utilizadas por delincuentes para escapar después de cometer ilícitos. Por ello, solicitaron reforzar las medidas de vigilancia y patrullaje en el sector.

La Policía Nacional mantiene operativos especiales de resguardo ante la realización de la segunda vuelta presidencial. Como parte de estas acciones, se ha incrementado la presencia de efectivos en los alrededores de los centros de votación y en puntos considerados estratégicos.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar el desarrollo de la jornada electoral y responder ante cualquier incidente que pueda afectar el orden público. Asimismo, recordaron que la ciudadanía puede reportar situaciones sospechosas a través de la línea de emergencia 105 para facilitar una intervención inmediata.