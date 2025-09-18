El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, solicitó formalmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no aplicar el incremento de la tarifa por rebalanceo que afectaría a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado de la región La Libertad. El pedido fue realizado durante una reunión sostenida con el viceministro Cristian Barrantes Bravo.

“Estamos buscando proteger la economía de la población. Un incremento en la tarifa, por más justificado que sea por rebalanceo tarifario, no es la mejor medida en estos momentos. Los ciudadanos ya enfrentan diversas presiones económicas y desde Sedalib hemos decidido ser la voz que pida una pausa en este tipo de ajustes”, declaró Sánchez Romero.

El titular del directorio, acompañado por el gerente general Ricardo Leyva Vargas y otros funcionarios, explicó que la decisión de buscar esta excepción se basa en el compromiso social de la empresa. “Nuestra prioridad es garantizar un servicio de calidad sin que esto represente una carga adicional para las familias. Creemos firmemente que existen otras vías para optimizar nuestros recursos y mejorar la gestión, sin tener que recurrir a un aumento que impacte el bolsillo de nuestros clientes”, afirmó.

Por su parte, el gerente general Ricardo Leyva Vargas, explicó que la empresa ha presentado un análisis detallado de sus finanzas y proyectos ante el viceministerio.

“Hemos mostrado que, con una gestión eficiente y la implementación de mejoras operativas, podemos seguir avanzando en nuestros proyectos de saneamiento sin necesidad de trasladar el costo a los usuarios. Confiamos en que el Ministerio de Vivienda evaluará nuestra propuesta y considerará el impacto social que tendría un alza en la tarifa”, dijo.