El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, le dio un ultimátum al gobernador César Acuña y a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que respondan por la viabilidad del proyecto de asfaltado de la carretera que unirá a Mamahuaje, Tayabamba y Chagual, así como la construcción del hospital para esa jurisdicción andina.

El burgomaestre, que suspendió en Trujillo la marcha de sacrificio que inició en Pataz el 25 de agosto, dijo que si hasta hoy no les informan de una “solución” a sus pedidos, mañana, junto a decenas de pobladores, retomarán su protesta que tiene como meta llegar caminando a Palacio de Gobierno.

“(En una última reunión) La presidenta me dijo que si hacía caminata no había problema, me esperaba con un cafecito. Yo a Huamachuco debo haber entrado con unas 10 mil personas, a Trujillo calculo más de 10 mil personas y a Lima calculo que llegaré con más de 100 mil personas. Yo quisiera decirle que me espere con el cafecito para más de 100 mil personas, no va a ser solo para mí”, aseguró.

Esperan diálogo

Aldo Carlos Mariños dijo que el presidente de las rondas de Pataz, Santos Quispe, solicitó una reunión con el gobernador para que explique por qué no se cumplió con entregar el expediente técnico de los trabajos viales.

Agregó que la presidenta Dina Boluarte ofreció, en un primer momento, tener lista la documentación para diciembre de 2024, lo que no se cumplió. Luego, ante el anuncio de una paralización para exigir los trabajos, César Acuña se habría ofrecido como “garante” y por ello se ofreció un nuevo plazo al Gobierno, que terminó en julio de este año.

“Yo no voy a ir (a la reunión que se solicitó con el gobernador) porque a mí ya me mintieron y no voy a permitir que me mientan una vez más; pero quiero que el señor Santos Quispe agote ese diálogo. Que (Acuña) explique por qué garantizó o cuál es el apetito de no querer atender a la provincia de Pataz”, aseguró.

Además, el alcalde confirmó que de no obtener una respuesta positiva hasta hoy, mañana ingresará una carta al Congreso para solicitar la censura de los ministros de Transportes, César Sandoval, y de Salud, César Vásquez, por no dar solución a la problemática de Pataz.