Tras 20 días de ardua caminata, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegará este domingo a la ciudad de Trujillo. Su marcha, iniciada el 25 de agosto, es una medida de protesta por el incumplimiento de compromisos por parte de la presidenta Dina Boluarte.
El burgomaestre ha recorrido los distritos de Huaylillas, Buldibuyo, Parcoy y Pataz: También cruzó Cochorcos (Sánchez Carrión), Julcán y Otuzco. En cada localidad, obtuvo el respaldo de la ciudadanía, que apoyaba su lucha: lograr el asfaltado de las vías nacionales Puente Pallar- Tayabamba y Mamahuaje-Tayabamba, así como la construcción del Hospital Provincial de Tayabamba.
Su llegada a Trujillo no es solo el final de un trayecto, sino el inicio de una nueva fase en la lucha por el desarrollo de Pataz. La movilización busca unir a más personas para fortalecer su voz y presionar a las autoridades para que cumplan con sus demandas, indicaron seguidores suyos.