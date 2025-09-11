Un nuevo hecho de sangre sacude a la provincia de Trujillo. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos cuando se dirigía, en compañía de su pareja, a su domicilio situado en el distrito de Víctor Larco Herrera.

El crimen ocurrió la noche del martes en la cuadra 13 de la avenida Bolivia. Según las primeras informaciones, un sicario interceptó el vehículo en el que iba Paul Antony Castañeda Saavedra y le disparó a quemarropa.

Malherido, el joven fue trasladado a una clínica de Trujillo, pero los médicos solo certificaron su muerte.

Familiares de la víctima indicaron que Castañeda era un estudiante universitario y aseguraron que no tenía problemas con nadie.

Sin embargo, la Policía no descarta que el crimen guarde relación a un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. Esto, debido a que el fallecido tendría antecedentes policiales.