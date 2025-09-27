Cinco personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado a la altura del sector Loma del Viento, en la vía que conecta a las provincias de Otuzco y Trujillo.
De acuerdo a la información preliminar, la tarde del viernes 26 de setiembre, un automóvil y una camioneta colisionaron frontalmente. Producto de este impacto, los ocupantes de ambas unidades vehiculares terminaron con contusiones.
Hasta la zona del incidente llegó el personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes trasladaron a los afectados hasta el Hospital de Apoyo de Otuzco para que reciban la atención médica.
La Policía quedó a cargo de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este accidente.
