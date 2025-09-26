Un terrible accidente de tránsito se registró en la vía que une al distrito de Casa Grande con el centro poblado de Roma, en la provincia de Ascope, dejando un saldo de un fallecido.

EL HECHO

Por materia de investigación, el violento choque, entre una motocicleta de placa de rodaje 5329-CT, conducido por Luis Bazauri Goicochea, y el miniván de la empresa de transportes San Lorenzo S. A. de matrícula CBT-185 se reportó por la zona conocida como Toma Tucto.

Además, producto del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor terminó cayendo a un costado de la vía y su muerte fue de manera instantánea.

Hasta la zona llegaron el personal de Seguridad Ciudadana de Casa Grande y efectivos de las comisarías de Roma y Casa Grande. Los detectives quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas y responsabilidades de este incidente que enluta a una familia.

LLANTO Y DOLOR

Familiares de la víctima se apersonaron hasta el lugar del incidente para protagonizar desgarradoras escenas de dolor y lamentar su partida.

El occiso que sería trabajador de una empresa azucarera de la localidad, retornaba de Casa Grande a Roma luego de cumplir su horario laboral.