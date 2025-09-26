La exMiss Universo María Julia Mantilla llegó a Trujillo para participar en la Feria Internacional de Calzado que se inauguró en esta ciudad el último sábado. La trujillana, sin embargo, no pudo dejar de opinar sobre la ola criminal que tiene azotada a esta región, así como del pésimo estado de algunas pistas del centro histórico de la capital liberteña.

MALA IMPRESIÓN

“A mí me encanta mi Trujillo, pero sí he visto cosas que me han puesto triste, como las pistas, las veredas, las calles, que están descuidadas. Es triste que prácticamente esté abandonado todo eso. Tenemos una ciudad con muchos atractivos turísticos y hay muchas cosas que podemos resaltar de Trujillo, pero también observamos que se están viendo opacadas por la crisis de inseguridad que se está viviendo acá”, dijo “Maju” en una entrevista con RPP Trujillo.

Ante esta situación, Mantilla García invocó a las autoridades correspondientes a trabajar para evitar que “Trujillo sea un mal ejemplo de inseguridad”. “Hay que apoyar al empresario y tener las calles limpias, cuidadas”, agregó.

En ese sentido, la exreina de belleza pidió también ver a Trujillo como una ciudad atractiva para cualquier visitante. “Somos la capital del calzado, de la marinera, de la eterna primavera”, sostuvo.

CRISIS

Debido a la inseguridad ciudadana que la golpea, la provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia desde febrero del año pasado. En lo que va de este 2025, al menos 130 homicidios se han cometido en esta parte de la región.