El Jurado Electoral Especial de Chiclayo concluyó que el gobernador de La Libertad, César Acuña , vulneró el principio de neutralidad en tres ocasiones y por ello derivó sus expedientes al Ministerio Público, para que lo investigue.

VER MÁS: Medida cautelar frena anulación de contrato para obra vial en Trujillo

Infractor

De acuerdo a la Resolución N° 01043-2025-JEE-CHYO/JNE, publicada el 13 de setiembre, el líder de Alianza para el Progreso (APP) “ha incurrido en la infracción contenida en el numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento (Electoral), que establece la prohibición de formar parte de algún comité u organismo político, o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato”.

Se precisa que Acuña es presidente de ese partido desde el 10 de julio del 2023, y está a cargo de la Dirección Ejecutiva Nacional desde el 10 de julio del 2023, lo que estaría prohibido.

“(...) No resulta ético que una persona además de ser una autoridad pública tenga el encargo de dirigir el destino de su partido político o de su agrupación política; en tanto y en cuanto, dada su situación de funcionario del mayor nivel jerárquico, podría beneficiar a su partido político o agrupación política solamente con la posición funcional”, detalla el documento.

Reincidente

El mismo 13 de setiembre también se emitió la Resolución N° 01042-2025-JEE-CHYO/JNE. Ahí se advierte que el gobernador de La Libertad participó de actividades proselitistas a favor de su partido el 25 y 26 de julio en Tumbes.

“(...) Esas actividades políticas tenían por finalidad persuadir a los electores para favorecer a su agrupación política en las elecciones generales. No existe duda entonces que, como directivo del partido político Alianza para el Progreso, su accionar estuvo destinado a persuadir a los electores para favorecer al partido político Alianza para el Progreso y una eventual candidatura suya”, indica el informe.

El 17 de setiembre, asimismo, el Jurado emitió la Resolución N° 01074-2025-JEE-CHYO/JNE, referida a actividades proselitistas que realizó el líder apepista el 12 de julio último en un fundo y en plazas de los distritos La Unión y Catacaos. Acá también se concluye que el objetivo de esos eventos era favorecer a APP y la eventual postulación de Acuña.

En ese sentido, el Jurado dispuso remitir copia de los actuados al Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo Regional de La Libertad “para que dichas instituciones actúen conforme a sus atribuciones”.

A pesar de esto, Acuña participó el sábado de una actividad proselitista en Huancayo. En esa ciudad, un manifestante le lanzó un huevo en el pecho a Acuña. Además, un grupo de personas lo cuestionó por el apoyo que le da su partido a la presidenta Dina Boluarte.