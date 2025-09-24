El Área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Huancayo advirtió que el gobernador regional de La libertad, César Acuña Peralta, “habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral”, al realizar propaganda en favor de la organización política Alianza para el Progreso (APP). La vulneración a la ley se habría dado el 20 de setiembre, día en el que también un grupo de ciudadanos lo abucheó y le lanzó un huevazo durante una actividad proselitista.

Infractor

Correo accedió al Informe N° 000189-2025-MPC-JEEHuancayo-EG2026/JNE, firmado por la coordinadora de Fiscalización, Marilyn Costilla Pantoja. En el documento se precisa que la posible infracción electoral ocurrió en la intersección de la avenida Mariscal Castilla con el jirón Víctor Andrés Belaunde. Ahí se le vio al gobernador “acompañado de un gran número de simpatizantes quienes vestían polos, chalecos en color azul y portaban banderolas, banderines, polos, gorros, entre otros elementos publicitarios, donde se aprecia el símbolo de la organización política Alianza para el Progreso”.

Como prueba, los fiscalizadores presentaron grabaciones del evento. “De los videos analizados se observa proselitismo político en favor de la organización política Alianza para el Progreso, realizada por el actual gobernador regional de La Libertad, señor César Acuña Peralta, ello mediante el uso de su imagen y/o nombre acompañando al símbolo y/o nombre de dicha organización política en las actividades realizadas; con la supuesta finalidad de favorecerla. En otras palabras, el señor César Acuña Peralta, que ostenta la condición de autoridad elegida por elección popular, gobernador regional, habría realizado campaña a favor de la organización política Alianza para el Progreso”, indica el informe.

También precisa que “se identificaron otras publicaciones relacionadas con la actividad proselitista del actual gobernador”, por lo que se elevó el informe al Jurado Electoral Especial de Huancayo para “que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente”.

Reincidente

Hay que indicar que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo ya ha emitido tres resoluciones advirtiendo la vulneración de la neutralidad de César Acuña, por lo que remitió su caso al Ministerio Público.

El especialista en temas electorales Tomás Alva consideró que, ante las reincidencias de la autoridad regional, el ente electoral, esta vez, podría sancionar al gobernador con una multa efectiva que iría en el rango de 30 a 100 Unidades Impositivas Tributarias; es decir entre S/ 160,500 y S/ 535,000.