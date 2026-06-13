Debut amargo para el FBC Melgar en la Copa de la Liga. El conjunto arequipeño cayó 3-2 ante Bentín Tacna Heroica en el Estadio Jorge Basadre, en un partido que se le fue de las manos desde los primeros minutos y en el que el cuadro tacneño demostró que pudo imponerse en el grupo H.

El golpe llegó temprano y doble, pues a los dos minutos, Julber Linares aprovechó un pivoteo de Fernando López para sacudir las redes con un potente remate. Y a los 15′, el propio López aprovechó una desatención rojinegra para anotar el segundo tanto.

Melgar reaccionó antes del descanso, ya que Jefferson Cáceres descontó a los 29 minutos y le dio esperanza al conjunto arequipeño de cara al complemento.

Sin embargo, Fernando López apareció nuevamente en el segundo tiempo para marcar de cabeza el tercero tacneño y sentenciar el marcador. El descuento llegó a través de Alejandro Ramos, por penal, a pocos minutos del final, el cual ya estaba definido.

Con esta derrota, Melgar arranca con el pie izquierdo en el torneo y tendrá una fecha de descanso antes de medirse ante CD Moquegua. Tacna Heroica, en cambio, celebra un debut y ya piensa en su próximo rival.