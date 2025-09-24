Arturo Fernández Bazán ya no podría postular a la presidencia de la República en 2026, tras la sentencia de un año de prisión efectiva dictada en su contra por el Poder Judicial de La Libertad. Especialistas indicaron que el plazo que tiene el exalcalde de Trujillo para inscribir su precandidatura presidencial le jugaría en contra, porque no le alcanzaría el tiempo para que una sala judicial pueda resolver la apelación que presentará en las próximas horas.

No va

El abogado Greco Quiroz aseguró que con la condena dictada por el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo, Fernández “no podrá ser candidato a nada porque está imposibilitado conforme al artículo 34 - A de la Constitución (impedimento para acceso al cargo de elección popular), que dice que un condenado en primera instancia no puede ser candidato”.

El también exconsejero regional, asimismo, desvirtuó los cuestionamientos de Fernández al juez que falló en su contra. En esa línea, recordó que a inicios de mes, cuando el magistrado Carlos Solar Guevara absolvió a Fernández del juicio que le entabló el arqueólogo Ricardo Morales por difamación, el denominado “Loco de Moche” lo felicitó públicamente a través de sus redes sociales.

“Publicaste que el juez era valiente, era probo, lo alabaste al señor Carlos Solar porque te absolvió y ahora lo agredes porque te condenó. El juez ha actuado de manera correcta”, afirmó.

El especialista en temas electorales Tomás Alva, por su parte, también dijo que, en este momento, Fernández “no puede postular, en mérito a lo que dice la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas”.

Agregó que el exalcalde solo podría candidatear si una sala judicial lo absuelve antes del 7 de diciembre, fecha en la que su organización política elegirá, a través de la modalidad de delegados, a su candidato. Sin embargo, dijo que ve “improbable” que esto suceda.

“Es muy improbable, en la realidad de los hechos y la experiencia que tenemos todos los abogados, que en un plazo de poco más de 2 meses pueda ser absuelto. Además, luego, tiene que hacer el trámite de rehabilitación y anulación de antecedentes penales, lo que también toma días. Él tendría que estar sin la sentencia penal vigente antes de ser declarado candidato (7 de diciembre)”, afirmó.

En tanto, ayer el Poder Judicial emitió la orden de ubicación y captura contra Fernández para su posterior internamiento en el penal El Milagro de Trujillo.

Responden

El secretario nacional del partido Un Camino Diferente, Danilo Pinillos, calificó de “ilegal” la sentencia y dijo confiar en que la misma será revocada en los próximos días, lo que permitirá que Fernández postule.

“La campaña continúa porque esta es una sentencia claramente política. Estamos ante una evidente persecución política y va a ser aclarada”, afirmó.

Además, aseveró que denunciará al juez por el presunto delito de “prevaricato”, pues consideran que su fallo fue arbitrario.