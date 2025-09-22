El Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo sentenció a un año de prisión efectiva al exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán y dispuso su ubicación y captura para que cumpla su pena en el penal El Milagro de Trujillo.

El caso

La querella que llevaría a prisión al denominado “Loco de Moche” la interpuso el trabajador del municipio trujillano Julio Enrique Morillas Rodríguez, el 2023. Aquella vez, denunció al entonces alcalde porque lo difamó a través las redes sociales.

Según la acusación, Fernández utilizó su red social Facebook para realizar publicaciones agravantes los días 21 de diciembre de 2022 y 6, 17, 19 y 26 de enero de 2023. En esas fechas lo habría calificado de “coimero”, “corrupto” y de integrar una presunta organización criminal.

Por ello, luego de varias audiencias y postergaciones, ayer el Poder Judicial le dictó sentencia.

“Se le impone un año de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que se computará una vez que sea capturado y puesto a disposición de este órgano jurisdiccional para su posterior internamiento en el establecimiento penal de esta ciudad”, indicó el magistrado a cargo del caso.

Asimismo, el precandidato presidencial por el partido Un Camino Diferente también deberá pagar una reparación civil de 20 mil soles a favor de Morillas Rodríguez. “Se dispone su ubicación y captura”, agregó el juez.

Antes de terminar la audiencia, el abogado de Arturo Fernández confirmó que apelará el fallo.

Responde

A través de una transmisión en Facebook, el exalcalde de Trujillo consideró que el fallo “es un abuso”. Asimismo, dijo que la condena fue dirigida políticamente.

Reincidente

Esta es la tercera condena por difamación que le dictan a Arturo Fernández. El 2023 lo sentenciaron a un año de prisión suspendida por agraviar a la teniente de la Policía Nataly Rojas y en junio último lo condenaron a un año y ocho meses por la denuncia que le hizo el juez Juan Burgos.