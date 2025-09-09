El Tercer Juzgado Penal Unipersonal del Poder Judicial de La Libertad absolvió al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, del presunto delito de difamación agravada que le interpuso el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.

Durante la diligencia de lectura de sentencia que se desarrolló la tarde de ayer, el juez Carlos Solar Guevara también dispuso “remitir copias de los principales actuados al Consejo de Ética del Colegio de Abogados de La Libertad, a fin de que evalúe el comportamiento procesal del letrado Wilder García Fernández”, abogado del exburgomaestre. Esto porque no habría concurrido a varias audiencias con la intención de “frustrar el desarrollo del presente juzgamiento”.

Juicio duró dos años

El caso ha tenido hasta 17 audiencias, entre la instalación del juicio oral, reprogramaciones, alegatos finales y lectura de sentencia. Además, ha pasado por diversos Juzgados Unipersonales de la Corte Superior de Justicia desde el 26 de julio de 2023, que se convocó a la primera cita judicial.

Según la denuncia, Fernández, en su condición de alcalde de Moche, el año 2019, quería intervenir en un camino ubicado en inmediaciones de las huacas de ese distrito, lo que habría originado la negativa de Morales. Esto hizo que el exburgomaestre cuestionara su decisión.

“El querellado (Arturo Fernández), escudándose, indebidamente, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, viene atribuyendo al recurrente, de manera sistemática y maliciosa, hechos, cualidades y conductas evidentemente deshonrosas, a través de su medio de comunicación social de la página de la Municipalidad”, indicó en la acusación.

Entre los hechos que afectaron su honor y buena reputación, según Ricardo Morales, hubo acusaciones vinculadas a “actos de corrupción” y “tráfico de piezas arqueológicas”.

“Estas imputaciones, evidentemente, afectan la intachable reputación y honor que ostento”, añadió en su querella.

Por ello, el arqueólogo exigía se le impongan tres años de prisión a Fernández y que pague S/ 100 mil de reparación civil. Esto fue rechazado ayer por el Poder Judicial.