La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control, clausuró el Coliseo Cerrado Gran Chimú, luego de una visita de control a las instalaciones, con la finalidad de brindar la seguridad de los asistentes al recinto deportivo.

Durante una acción inopinada técnica de los ingenieros especialistas en seguridad y edificaciones de la comuna provincial se determinó que el coliseo no cuenta con las garantías para la organización de eventos públicos.

De acuerdo a la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la MPT, los escenarios deportivos que congregan gran cantidad de público, tienen que cumplir con los parámetros que garanticen la integridad física de los asistentes, por ello se realizó una inspección de todas las instalaciones del coliseo Gran Chimú.

Se verificó señalizaciones, rutas de evacuación, instalaciones eléctricas, mangueras contra incendios, escaleras, tribunas, entre otros.

Los procedimientos administrativos demandan inspecciones técnicas para ver si cumplen con los requisitos para poder abrir al público y si hay alguna observación se le da un plazo prudente para se puedan corregir.

En este caso se clausuró por deficiencias técnicas por un plazo temporal de 30 días, de acuerdo a un acta 118-2025-MPT. Los administrados en este caso el Instituto Peruano del Deporte (IPD)-La Libertad tiene ese plazo para levantar las observaciones encontradas por los funcionarios de la municipalidad de Trujillo.