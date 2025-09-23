Fue lanzado por la Municipalidad Provincial de Trujillo.
El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez hizo el lanzamiento público del concurso nacional de fotografía “Memorias de Trujillo Monumental 1900 – 1970”, que pretende establecer un archivo fotográfico que recoja y preserve la memoria visual de Trujillo monumental.

Esta iniciativa busca fortalecer el reconocimiento de nuestro patrimonio material e inmaterial, fomentar el diálogo intergeneracional y consolidar una identidad local basada en la participación y el respeto por la historia compartida.

“Trujillo es una ciudad con mucha historia y tradiciones culturales, que si no se comparten y preservan se pueden perder en el tiempo”, dijo Reyna Rodríguez.

El concurso está dirigido a fotógrafos, historiadores investigadores, arquitectos, antropólogos, sociólogos e instituciones y colectivos con archivos fotográficos históricos o ciudadanos que cuenten con fotografías de valor documental de Trujillo.

Los premios incluyen: S/ 3,500 para el primer lugar al mejor archivo fotográfico, S/ 2,500 para el segundo puesto y S/ 1,500 para tercer lugar.

