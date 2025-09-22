Unos 120 expositores de diversas partes del país, participarán en la Feria de Integración Nacional Multisectorial Trujillo 2025”, que se realizará del 24 al 28 de setiembre en el Complejo Chan Chan, ofertando diversos artículos, mercancías y gastronomía emblemática del sector productivo de las diferentes regiones del país.

VER MÁS: Trujillo ya vive el Festival Internacional de Primavera

La feria es organizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) con participación de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (Ahora), Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), en coordinación con municipalidades del país, en el marco del programa: Emprendimiento, fortalecimiento e implementación de herramientas de innovación para el desarrollo de los sectores productivos de la economía local.

“No solo se promueve el intercambio comercial y cultural, la feria también sirve para que los peruanos no integremos más”, dijo Mario Reyna, alcalde de Trujillo.

En la feria, que se organiza por segundo año consecutivo, participarán delegaciones de productores de Cusco, Ayacucho, Huaraz, Cajamarca, Pozuzo (Pasco), Huancayo, Piura, Lambayeque, Arequipa, Huacho, Ica, Chiclayo, Jauja, Juliaca, Chachapoyas, Lima y del interior de La Libertad.

Entre otros, se pondrán a la venta productos de la agroindustria, lácteos, panadería, artesanía, calzado, textiles, gastronomía, metal mecánico, inmobiliaria y belleza.

“Habrá un ambiente familiar, con juegos para los niños y espectáculos todos los días”, indicó Luis Verdi Ávila, gerente de Desarrollo Económico Local de la MPT, añadiendo que forma parte del programa oficial de Primavera y que las reinas y bastonera van a visitar la feria.