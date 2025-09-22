La “Capital de la primavera” se viste de fiesta. La delegación oficial del 73° Festival Internacional de Primavera arribó a Trujillo y con ello dio inicio a la esperada celebración. La comitiva, compuesta por nueve reinas e igual número de bastoneras internacionales, fue recibida por el presidente del Club de Leones de Trujillo, Mario Caro Infantas, y las reinas de la primavera, Valeria Maza y Alondra Torres.

Caro Infantas expresó su emoción por la llegada de las invitadas y aseguró que esta edición será recordada por su calidad y gran acogida. El presidente del club también extendió su agradecimiento a todos los que hicieron posible la realización de este evento, que celebra la cultura y tradición de Trujillo.

Agenda Primaveral

Las actividades de la delegación comenzaron ayer con el Gran Pasacalle Primaveral, un evento que recorrió las principales calles del centro de la ciudad. El desfile partió de la sede del Club de Leones en el jirón Estete y culminó en la Plaza de Armas con un show especial.

Hoy, la delegación será presentada oficialmente en una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. en el Colegio de Ingenieros de La Libertad. A lo largo de la semana, habrá visitas a albergues, hospitales y un concierto cultural gratuito, el miércoles 24 en la Casa de la Identidad. Además, el jueves 25 se celebrará una noche de gala con desfiles y presentaciones artísticas.

Asimismo, el Corso de la Primavera se llevará a cabo el domingo 28 desde el mediodía. Más de 34 carros alegóricos, reinas y agrupaciones artísticas recorrerán las principales avenidas de la ciudad. Se ha diseñado un plan de seguridad con la participación de la Policía Nacional, Serenazgo, bomberos y personal de salud para garantizar un espectáculo seguro y ordenado.