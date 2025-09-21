Alcalde de El Porvenir inauguró Feria Internacional de Calzado, uno de los sectores más golpeados por el hampa. Burgomaestre pidió unidad.
Durante la inauguración de la Feria Internacional de Calzado - FINCAL 2025, en el estadio Chan Chan de Trujillo [antes Complejo Chicago], el alcalde distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que tomen acciones firmes frente a la creciente ola de violencia que afecta a emprendedores y trabajadores del sector calzado en su jurisdicción y otras zonas de la región y el país.

“Es momento de poner las barbas en remojo. No podemos permitir que la delincuencia y las extorsiones sigan amenazando la vida y el desarrollo de nuestros empresarios y ciudadanos. Necesitamos actuar unidos y con decisión para proteger a nuestras familias y generar un entorno seguro para el crecimiento económico”, señaló la autoridad edil.

La feria de calzado de El Porvenir reúne a fabricantes y comerciantes de ese distrito trujillano. Estos son también víctimas de extorsionadores que les exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus negocios ni la vida misma.

“Piden cifras que llegan a los 20 o 50 mil soles, o quizás más. Obviamente, es algo que nos tiene atemorizados”, indicaron algunos fabricantes.

La Feria Internacional de Calzado fue inaugurada ayer. En representación del Parlamento, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes, reafirmó el respaldo a los pequeños y medianos empresarios.

“Nuestro objetivo es impulsar la productividad, la innovación y la internacionalización del calzado peruano. Seguiremos implementando programas y estrategias que permitan a nuestros emprendedores competir en mercados internacionales y elevar la calidad de su producción”, manifestó.

La ceremonia de inauguración concluyó con un recorrido por los 60 stands de exhibición, donde se muestran los últimos avances en diseño, sostenibilidad y tendencias del calzado.

