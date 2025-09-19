Del 20 al 29 de setiembre, el Estadio Chan Chan (ex Complejo Chicago) será sede de la Feria Internacional de Calzado (FINCAL 2025), un evento que busca fortalecer la competitividad del calzado producido en La Libertad, duramente afectado por la importación masiva de productos chinos. La feria reunirá a productores, distribuidores y diseñadores nacionales e internacionales con el fin de abrir nuevos mercados y reactivar un sector clave para la economía regional.

VER MÁS: Ministro de la Producción inaugurará Feria Internacional de Calzado en Trujillo

Máximo Varas Varela, presidente de la Asociación de Innovadores de la Industria del Calzado, explicó que la FINCAL 2025 nace como una respuesta al difícil contexto que atraviesa el rubro.

“La inseguridad y la competencia desleal por parte del calzado chino, eso es lo que nos impulsa a hacer esta feria internacional. El sector está muy decaído y queremos reactivarnos para que nuestra mano calificada no se vaya a otros sectores”, expresó.

Durante los diez días del evento, los asistentes podrán disfrutar de actividades como desfiles de moda, ruedas de negocios y exposiciones en vivo de una fábrica modelo que funcionará con tecnología moderna.

“En esta feria va a haber mucha moda. Lo más importante es el desfile de modas, la rueda de negocios y la fábrica modelo que va a funcionar en vivo con el uso de tecnología moderna”, declaró.

La organización espera la participación de compradores nacionales e internacionales, así como la presencia de autoridades locales que respalden la formalización y modernización del sector.

FINCAL 2025 se proyecta como una vitrina estratégica para posicionar el calzado liberteño y devolverle el protagonismo que históricamente ha tenido en el mercado nacional.