Este sábado, desde el mediodía, se inaugurará la Feria Internacional de Calzado en el estadio Chan Chan (excomplejo Chicago). El evento será presidido por el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, quien recorrerá los 60 stands instalados y presenciará en vivo el proceso de confección de calzado, acompañado por autoridades regionales y locales de la provincia de Trujillo.

El presidente de la Asociación de Innovación de la Industria del Calzado del Perú (Asoinca), Máximo Varas Varela, destacó que esta feria marcará un hito histórico para Trujillo, al convertirse en un punto de encuentro internacional que mostrará al mundo la calidad y creatividad de los productores locales.

“Esta feria reunirá a las mejores marcas de calzado de El Porvenir y Trujillo, en el marco del Festival Internacional de la Primavera, desarrollándose del 20 al 29 de septiembre. Es una gran oportunidad para impulsar la competitividad y proyección internacional de nuestra industria”, señaló Varas Varela.

En esta cita empresarial estarán presentes el alcalde de la provincia de Trujillo, Mario Reyna; el burgomaestre de El Porvenir, Juan Carranza Ventura; y el congresista Carlos Alva Rojas.

La Feria Internacional de Calzado promete convertirse en una vitrina para exhibir la excelencia y la innovación de la industria peruana, proyectando a Trujillo y a La Libertad como referentes en la producción de calzado a nivel nacional e internacional.

En este certamen empresarial de calzado se desarrollará el concurso Horma y Martillo de Oro (22 de septiembre). También habrá desfile de modas (24 de septiembre) con la presencia de la exMiss Mundo Maju Mantilla y una rueda de negocios (25 de septiembre).

“Los microempresarios pueden exhibir los últimos diseños y venta de calzado, con las especificaciones técnicas que exigen Promperú y Produce. De esta manera, se garantizarán estándares de calidad que permitan afrontar la competencia de los países asiáticos, que venden un calzado que no va acorde con el calzado trujillano y otras regiones que son puro cuero”, dijo Varas Varela.