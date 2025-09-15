Quedó todo listo para lo que será la Feria Internacional de Calzado a desarrollarse en la explanada del Estadio Chan Chan (ex complejo Chicago), del 20 al 29 de setiembre, en la semana del Festival Internacional de la Primavera. Así lo anunció el presidente de la Asociación de Innovación de la Industria del Calzado del Perú (ASOINCA), Máximo Varas Varela.

En este certamen empresarial de calzado se realizará el concurso Horma y Martillo de Oro (22 de setiembre), desfile de modas (24 de setiembre) y rueda de negocios (25 de setiembre), garantizando el mejor calzado de la temporada.

En esta cita empresarial, estarán presentes: Promperú, Gobierno Regional de La Libertad, CITEccal, Cámara de Comercio, Ministerio de la Producción y empresas privadas proveedoras de insumos de calzado, Municipalidad Distrital de El Porvenir, Municipalidad Distrital de La Esperanza, Caja Trujillo y UCV.

Varas Varela manifestó también que mantienen múltiples reuniones con las instituciones públicas y privadas, para que los microempresarios puedan exhibir los últimos diseños y venta de calzado, con las especificaciones técnicas que exigen PROMPERU y Produce.