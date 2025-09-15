Quedó todo listo para lo que será la Feria Internacional de Calzado a desarrollarse en la explanada del Estadio Chan Chan (ex complejo Chicago), del 20 al 29 de setiembre, en la semana del Festival Internacional de la Primavera. Así lo anunció el presidente de la Asociación de Innovación de la Industria del Calzado del Perú (ASOINCA), Máximo Varas Varela.
- VER MÁS: Trujillo entre los aeropuertos con mayor tráfico aéreo del país, pero el turismo en Huanchaco aún no despega
En este certamen empresarial de calzado se realizará el concurso Horma y Martillo de Oro (22 de setiembre), desfile de modas (24 de setiembre) y rueda de negocios (25 de setiembre), garantizando el mejor calzado de la temporada.
En esta cita empresarial, estarán presentes: Promperú, Gobierno Regional de La Libertad, CITEccal, Cámara de Comercio, Ministerio de la Producción y empresas privadas proveedoras de insumos de calzado, Municipalidad Distrital de El Porvenir, Municipalidad Distrital de La Esperanza, Caja Trujillo y UCV.
Varas Varela manifestó también que mantienen múltiples reuniones con las instituciones públicas y privadas, para que los microempresarios puedan exhibir los últimos diseños y venta de calzado, con las especificaciones técnicas que exigen PROMPERU y Produce.
LE PUEDE INTERESAR
- Lucero Coca: Piden intervención de la Fiscalía Supraprovincial
- Lucero Coca desaira al pleno del Consejo Regional de La Libertad
- La Libertad: Alcalde solicita más policías para Casa Grande
- Fiscalía tiene en la mira a la gestión de César Acuña
- La Libertad: Compra de 100 patrulleros está en investigación
- Paralización de Corredor Vial Norte de Trujillo genera preocupación
- César Acuña denunció “cargamontón” en su contra y aseguró que su gestión tiene más de 300 obras
- César Acuña anuló contrato con empresa vinculada a la familia Coca Condori