La gerente regional de Comercio, Turismo y Artesanía, Angélica Villanueva, destacó que, a pesar de la coyuntura política y social, el sector turismo continúa reactivándose en la región. Esto, sin embargo, demanda fortalecer más las acciones contra la criminalidad organizada que hace retroceder a diferentes sectores.

VER MÁS: Delincuencia golpea sector turismo en la región La Libertad

“Somos un sector muy sensible, sin embargo, seguimos trabajando con el lanzamiento de nuevas rutas. Por ejemplo, se viene una ruta que tiene que ver con Chavimochic y otras novedades. Estamos trabajando en 18 rutas cortas para agilizar el movimiento intrarregional y el turismo interno”, afirmó.

Como se sabe, estas problemáticas serán abordadas en el próximo CADE Ejecutivos 2025 que después de 17 años se volverá a realizar en Lima.

En ese contexto, Villanueva señaló además que el sector turismo ha logrado recuperar cerca del 75% de los niveles prepandemia, con un repunte notable en la zona andina y en espacios fuera de Trujillo. Sin embargo, advirtió que medidas como el toque de queda podrían afectar las actividades nocturnas, fundamentales para la economía regional. “Entendemos que es un tema temporal y por necesidades de coyuntura”, agregó.

El impulso a sectores como el turismo, en conjunto con la estabilidad institucional y la transparencia en la gestión pública, será parte del análisis central del CADE 2025, en un esfuerzo por plantear soluciones que devuelvan al país la confianza necesaria para avanzar con firmeza.