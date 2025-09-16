La gerenta regional de Comercio, Turismo y Artesanía, Angélica Villanueva Guerrero, indicó ayer que su sector trabaja para alcanzar cifras prepandemia [de Covid-19] y admitió que la delincuencia ha afectado también el número de visitas a Trujillo y otras provincias de La Libertad.
“[...] Aún no superamos los niveles 2019, entendemos porque hay una coyuntura que definitivamente afecta el sector”, dijo la funcionaria.
Según Villanueva, la cifra de visitas alcanza un 75% de lo registrado antes de la pandemia.
“No estamos tan bajo tampoco a pesar de la coyuntura en general”, comentó.
