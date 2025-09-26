Luego de conocerse que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) filtraban información a alias “El Monstruo” para que pueda seguir prófugo de la justicia, el congresista por La Libertad Héctor Acuña Peralta comentó que el Perú vive una situación “grave” y que el país “urge de una reforma policial” para frenar la ola de violencia que golpea día a día.

POSTURA

“Tenemos que ir por una reforma de la Policía Nacional. Mientras no tengamos una reforma bien consolidada, con idoneidad y con [personas] que no postulen [a la PNP] para servir a la delincuencia, no va a haber un cambio”, dijo ayer el parlamentario en Trujillo, precisamente una de las ciudades más azotadas por el crimen organizado en todo el país.

Acuña añadió que la corrupción en la Policía y otras instituciones del Estado ha agravado la situación en el país, y que la inseguridad ciudadana “es un problema que no para”. “Eso es lo peor. [Los delincuentes] se trasladan de una ciudad a otra. Antes era Trujillo, ahora es Lima, donde la situación es grave. Vivir en las periferias [de Lima] es una situación bien complicada”, expresó.

El legislador también criticó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por mantener a Juan José Santiváñez en el Ministerio de Defensa y Derechos Humanos pese a la ola de críticas que recibe.

“Se sospecha de todo, que es muy aliado del hermano [de la mandataria], que conoce cosas indebidas de la presidenta. Lo cierto, lo concreto es que le hace mucho daño no solo a la presidenta, sino a todos los peruanos”, comentó.

Ante esta situación, Héctor Acuña señaló su deseo de que prospere la moción de censura presentada contra Santiváñez.

Respecto a la posible postulación de su hermano César a la presidencia de la República, el parlamentario dijo que será el tiempo el que demuestre si fue o no lo mejor para La Libertad.