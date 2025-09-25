El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) se reunirá recién este lunes 29 en Trujillo para analizar el pedido de toque de queda realizado por el Gobierno Regional (Gore) de La Libertad para intentar frenar la ola de violencia que tiene azotado a este departamento.

Inicialmente la reunión estaba prevista para hoy, pero según información proporcionada por fuentes del Gore se realizará dentro de tres días.

Clave

La información también fue confirmada a este Diario por el mismo gerente regional de Defensa Nacional, coronel PNP Edwin Dávila Paredes, quien aseguró, no obstante, que la reunión entre los integrantes del Conasec siempre estuvo programada para el lunes 29 de este mes y no para hoy.

La sesión contará con la participación de ministros de Estado, el gobernador César Acuña Peralta y alcaldes de distintas localidades de la región, quienes expondrán propuestas para frenar la creciente ola criminal.

Tras los atentados con explosivos que han sacudido Trujillo y el asesinato de más de 200 personas en lo que va de este año en la región, César Acuña reiteró su pedido al Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad en la provincia de Trujillo, de manera similar a lo que ocurre en Pataz, jurisdicción que también se encuentra en estado de emergencia desde el año pasado.

La autoridad regional, además, ha solicitado el cambio e incremento de agentes en la unidad de Inteligencia de la Policía Nacional.

El mismo pedido han planteado algunos burgomaestres distritales de Trujillo, así como el alcalde de la capital liberteña, Mario Reyna Rodríguez, aunque este último ha enfatizado en la necesidad de articular acciones con el sector empresarial para no afectar sus ingresos económicos.