La organización criminal “La Nueva Jauría” extorsionaba desde la ciudad de Trujillo a un reconocido empresario de Arequipa a quien le exigía el pago de S/ 1 millón para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Redada

En una operación articulada entre personal de la División Regional de Inteligencia La Libertad, de la Unidad de Medio Electrónico Trujillo y del Departamento de Investigación Criminal de Arequipa se logró detener a dos personas implicadas en esta millonaria extorsión.

El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, coronel Johnny Huamán, informó que detrás de las amenazas estaba la banda que opera desde el distrito trujillano de La Esperanza. Es así que se realizó un operativo en esa zona y se logró detener a José Esquivel Espínola, alias “Daniel”, quien cayó en posesión del celular desde donde se enviaban los mensajes intimidatorios.

Asimismo, en la ciudad de Cusco, fue atrapado César Cruzado Espínola (52), dueño de la cuenta en donde se habría hecho un primer depósito extorsivo de S/ 10 mil.

Durante las intervenciones se incautaron cinco chips, tres teléfonos, evidencias de transferencias extorsivas y stickers que identifican a “La Nueva Jauría”.