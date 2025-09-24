Un anciano de 64 años y su nieto de 7 años resultaron heridos de bala durante un asalto perpetrado en la provincia de Ascope, La Libertad. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, las víctimas iban en una mototaxi por el cruce de los sectores Moncada con Nazareno cuando delincuentes dispararon contra el vehículo en el que se trasladaban.

En el tiroteo, las balas cayeron sobre el adulto mayor identificado como Félix Rengifo Mestanza y el niño de iniciales P.Y.V.R.

Los delincuentes, a pesar de ver malheridas a sus víctimas, les quitaron sus pertenencias y los obligaron a bajar de la unidad para llevarse el vehículo.

El abuelo y su nieto fueron trasladados al centro de salud de Casa Grande, en donde los estabilizaron y, luego, los derivaron al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo.